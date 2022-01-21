Курс доллара снова растет на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-437,5 тенге, евро – 495-498 тенге, рос. рубль – 5,75-5,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,03%, составив $83,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 1,83% — до $86,76 за баррель.