11:12 21.01.2022
Курс доллара снова растет на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,85 тенге (+0,61), передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-437,5 тенге, евро – 495-498 тенге, рос. рубль – 5,75-5,85 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 января.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,03%, составив $83,79 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 1,83% — до $86,76 за баррель.