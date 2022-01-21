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11:12 21.01.2022

Курс доллара снова растет на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,85 тенге (+0,61), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-437,5 тенге, евро – 495-498 тенге, рос. рубль – 5,75-5,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,03%, составив $83,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 1,83% — до $86,76 за баррель.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
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