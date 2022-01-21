12:04 21.01.2022
Все крупнейшие компании будут делать взносы в фонд «Народу Казахстана» — Токаев
Фото: facebook\Berik Uali
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит встречу с представителями крупного бизнеса, передает Zakon.kz.
Хотел бы поблагодарить тех, кто уже откликнулся на мой призыв и перечислил средства в фонд «Народу Казахстана». Эти благородные и своевременные действия заслуживают самой высокой оценки, но формализм здесь должен полностью отсутствовать. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
При этом президент отметил, что в фонд также стали вносить свои ежедневные заработные платы госслужащие и бюджетники. По словам главы государства, это совершенно ненужная инициатива.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, фонд «Народу Казахстана» — не бюджетный фонд. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур.
Эта работа будет абсолютно прозрачной. Все крупнейшие компании будут вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации соответствующего проекта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев