12:30 21.01.2022
В Таразе открыли новую школу на 600 мест
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В рамках Национального проекта «Качественное образование «Образованная нация», разработанного по поручению главы государства, в Таразе введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест, сообщает Zakon.kz.
Строительство школы в массиве Дальняя Карасу осуществлялось в соответствии с просьбами местных жителей. Объект проектной стоимостью 2,1 млрд тенге возведен подрядчиком – ТОО «Темирстройсервис».
Аким области Бердибек Сапарбаев поздравил родителей и учащихся с радостным событием.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Будущее каждой страны зависит от ее образованной, сознательной, здоровой молодежи. В 10 национальных проектах, утвержденных указом президента страны Касым-Жомарта Токаева, сфере образования уделяется особое внимание. В соответствии с поручением главы государства в области строится много социальных объектов. Только за последние два года в регионе построена 41 новая школа. В этом году планируется построить 24 школы.Бердибек Сапарбаев
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Объект оснащен модифицированными кабинетами, столовой на 200 мест, конференц-залом на 130 мест и просторным спортивным залом. Особое внимание уделяется внутреннему и внешнему оформлению школы.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Новая школа стала прекрасным подарком для жителей нашего массива. До этого наши дети добирались до школ на маршрутных автобусах. И вот теперь будут учиться в современном учебном заведении рядом с нашим домом. Хочу выразить признательность руководству области и государства за это.Житель Кишкенбай Айтбаев