В Таразе открыли новую школу на 600 мест

Строительство школы в массиве Дальняя Карасу осуществлялось в соответствии с просьбами местных жителей. Объект проектной стоимостью 2,1 млрд тенге возведен подрядчиком – ТОО «Темирстройсервис».

Аким области Бердибек Сапарбаев поздравил родителей и учащихся с радостным событием.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Будущее каждой страны зависит от ее образованной, сознательной, здоровой молодежи. В 10 национальных проектах, утвержденных указом президента страны Касым-Жомарта Токаева, сфере образования уделяется особое внимание. В соответствии с поручением главы государства в области строится много социальных объектов. Только за последние два года в регионе построена 41 новая школа. В этом году планируется построить 24 школы. Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Объект оснащен модифицированными кабинетами, столовой на 200 мест, конференц-залом на 130 мест и просторным спортивным залом. Особое внимание уделяется внутреннему и внешнему оформлению школы.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области