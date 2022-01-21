Диверсифицированную экономику мы так и не построили, это надо признать – Токаев

По словам президента, государству и бизнесу над программой экономических реформ следует работать вместе.

Направление реформ задано. Переход к рыночной социально-ориентированной и диверсифицированной экономике. Главный вопрос – кто оплатит этот переход? Оглядываясь назад, можно выделить два экономических перелома в нашей новейшей истории. Первый – переход с плановой на рыночную экономику. Через серьезные потери Казахстан смог подняться, адаптироваться, проведя болезненные, но необходимые рыночные реформы. Финансирование этих преобразований осуществлялись за счет приватизации госимущества, оставшегося в наследство от советского прошлого. На этом фундаменте зародился новый класс отечественного предпринимательства. Второй перелом был связан с сырьевым суперциклом нулевых годов, экономика страны смогла встроиться в глобальные процессы. Иностранным инвесторам были созданы условия, которые позволили привлечь больше средств в страну. В первую очередь, в добывающую отрасль и банковскую сферу. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что эти финансы напитали казахстанскую экономику, придали ей стабильность, представили возможность выстроить основу социально-ориентированного государства.

Но за внешним благополучием мы как-то не заметили, как постепенно сырьевое благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформациях, качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким образованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили, это надо признать. Поэтому задача строительства диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна. Ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора. Тезисы о безальтернативности индустриализации не потеряли своей остроты. Почему же за десятилетие работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим, главным образом, занималось государство. На решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе, принадлежащие квазигосструктурам. Касым-Жомарт Токаев

Между тем, на его взгляд, инициатива должна была идти от бизнеса, в первую очередь, от крупного бизнеса.