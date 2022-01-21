Чиновник заказал убийство журналиста за пять миллионов тенге

Об этом более подробно на брифинге рассказал начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков.

Неизвестные, подъехав к дому журналиста на автомашине, произвели выстрелы в окно и скрылись. В результате чего ранили сына хозяина дома. Мы выдвинули ряд версий, среди которых, что преступление, возможно, совершено в связи с профессиональной деятельностью журналиста. Впоследствии именно эта версия нашла свое подтверждение. Начальник ДП Туркестанской области полиции Кайрат Дальбеков

Как рассказал Кайрат Дальбеков, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения попали двое молодых людей, жителей Шымкента.

Именно они произвели выстрелы и скрылись с места происшествия. Их задержание оперуполномоченные произвели по месту проживания. Затем вышли на посредников и заказчиков преступления. Начальник ДП Туркестанской области полиции Кайрат Дальбеков

Полицейские задержали в общей сложности пять подозреваемых лиц, причастных к данному преступлению.

В качестве вещественных доказательств у них изъяты две автомашины марки ВАЗ. Исполнители их купили на вырученные деньги, то есть на деньги, добытые преступным путем. Изъяты также патроны 16 калибра. Начальник ДП Туркестанской области полиции Кайрат Дальбеков

На данный момент установлено, что чиновник заказал журналиста. Его жизнь он оценил в пять миллионов тенге.

Затем он вышел на своего бывшего подчиненного, а тот в свою очередь на посредника, который затем нашел двух исполнителей. Последние, исполнив заказ, выехали в Шымкент. Начальник ДП Туркестанской области полиции Кайрат Дальбеков

По его словам, сейчас над расследованием работает следственная группа. В рамках данного уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия. В ходе досудебного расследования будут установлены мотив и все обстоятельства преступления.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Судом санкционирован их арест.