14:30 21.01.2022
Токаев: Задача предпринимателя – работать, а не проводить время в судебных тяжбах
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Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами высказался о важности дальнейшего реформирования судебной системы страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства сообщил, что по итогам сегодняшней встречи нужно определить контуры нового экономического курса страны.
Считаю, что в его основе должны быть заложены ответы на следующие вопросы. Первое – неприкосновенность частной собственности. Мы все понимаем, что, в первую очередь, это обеспечивается прозрачным и справедливым судом. Положительные меры в этом направлении принимаются. С июля 2021 года заработала административная юстиция. Ее принципы и процедуры, в том числе презумпция виновности госоргана, уже стали действенными инструментами для гораздо более объективного разрешения публично-правовых споров. Касым-Жомарт Токаев
Глава государства добавил, что практически каждое второе судебное решение вынесено в пользу предпринимателей, а не в пользу государства и должностных лиц.
Я считаю, что это прогресс. Еще один позитивный знак – значительная часть исков возвращена судами в связи с примирением предпринимателей с ответчиками – госорганами. Но число жалоб в суды продолжает расти. Их сейчас более 14 тыс. Поручаю правительству совместно с Верховным судом и НПП «Атамекен» проанализировать негативную практику деятельности госорганов и принять меры по ее превенции и искоренению. Если суд регулярно исправляет одни и те же ошибки госоргана, то такой руководитель явно не на своем месте. Президент РК
Указал Глава государства и на деятельность нижестоящих судов, которые, по его словам, «не перестроились и не отказались от псевдозащиты интересов государства».
Это следует исправить. Задача предпринимателя – работать, а не проводить время в судебных тяжбах. Важнейший вопрос – обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры, специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. Думаю, приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Все возможности к приему новых кадров в судебную систему на сегодня имеется. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса. Касым-Жомарт Токаев