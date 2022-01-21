Токаев: Задача предпринимателя – работать, а не проводить время в судебных тяжбах

Глава государства сообщил, что по итогам сегодняшней встречи нужно определить контуры нового экономического курса страны.

Считаю, что в его основе должны быть заложены ответы на следующие вопросы. Первое – неприкосновенность частной собственности. Мы все понимаем, что, в первую очередь, это обеспечивается прозрачным и справедливым судом. Положительные меры в этом направлении принимаются. С июля 2021 года заработала административная юстиция. Ее принципы и процедуры, в том числе презумпция виновности госоргана, уже стали действенными инструментами для гораздо более объективного разрешения публично-правовых споров. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что практически каждое второе судебное решение вынесено в пользу предпринимателей, а не в пользу государства и должностных лиц.

Я считаю, что это прогресс. Еще один позитивный знак – значительная часть исков возвращена судами в связи с примирением предпринимателей с ответчиками – госорганами. Но число жалоб в суды продолжает расти. Их сейчас более 14 тыс. Поручаю правительству совместно с Верховным судом и НПП «Атамекен» проанализировать негативную практику деятельности госорганов и принять меры по ее превенции и искоренению. Если суд регулярно исправляет одни и те же ошибки госоргана, то такой руководитель явно не на своем месте. Президент РК

Указал Глава государства и на деятельность нижестоящих судов, которые, по его словам, «не перестроились и не отказались от псевдозащиты интересов государства».