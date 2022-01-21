Провести ревизию всех месторождений поручил президент

Следует максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для их дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов. Если месторождение взято, что называется, впрок, следует изымать его и передавать тому, кто готов вкладывать деньги. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Указал глава государства и на важность решения вопроса стрессовых активов. Он считает, что необходимо расширить круг субъектов, юридически уполномоченных на покупку замороженных активов у банков.

Агентству по финансовому регулированию совместно с Правительством следует создать цифровую платформу и инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продаж, стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые, для их приобретения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Поручил Касым-Жомарт Токаев и перезагрузить систему государственного частного партнерства страны.