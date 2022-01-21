15:09 21.01.2022
Провести ревизию всех месторождений поручил президент
Фото: Пресс-служба премьер-министра
Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами поручил правительству провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для их дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.
Следует максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для их дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов. Если месторождение взято, что называется, впрок, следует изымать его и передавать тому, кто готов вкладывать деньги. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Указал глава государства и на важность решения вопроса стрессовых активов. Он считает, что необходимо расширить круг субъектов, юридически уполномоченных на покупку замороженных активов у банков.
Агентству по финансовому регулированию совместно с Правительством следует создать цифровую платформу и инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продаж, стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые, для их приобретения.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Поручил Касым-Жомарт Токаев и перезагрузить систему государственного частного партнерства страны.
Сегодня этот механизм по существу стал инструментом обхода процедур госзакупок. На бюджет перекладываются все предпринимательские риски, необоснованно предоставляются сверхльготы и сверхмаржинальность. Обязанности, гарантии, риски и доходы должны сбалансированно распределяться между инициаторами и государством. Правительству предстоит выработать новые современные подходы к государственному частному партнерству. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев