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Законодательство РК
15:09 21.01.2022

Провести ревизию всех месторождений поручил президент

Полезные ископаемые, ресурсы Фото: Пресс-служба премьер-министра
Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами поручил правительству провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для их дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.
Следует максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для их дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов. Если месторождение взято, что называется, впрок, следует изымать его и передавать тому, кто готов вкладывать деньги. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Указал глава государства и на важность решения вопроса стрессовых активов. Он считает, что необходимо расширить круг субъектов, юридически уполномоченных на покупку замороженных активов у банков.

Агентству по финансовому регулированию совместно с Правительством следует создать цифровую платформу и инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продаж, стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые, для их приобретения.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Поручил Касым-Жомарт Токаев и перезагрузить систему государственного частного партнерства страны.

Сегодня этот механизм по существу стал инструментом обхода процедур госзакупок. На бюджет перекладываются все предпринимательские риски, необоснованно предоставляются сверхльготы и сверхмаржинальность. Обязанности, гарантии, риски и доходы должны сбалансированно распределяться между инициаторами и государством. Правительству предстоит выработать новые современные подходы к государственному частному партнерству. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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