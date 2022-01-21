Деньги из фонда «Қазақстан халқына» налогом облагать не будут – Минфин

Для стимулирования отчислений в данный фонд субъектами бизнеса на площадке Министерства национальной экономики рассматриваются нормы по изменению Налогового кодекса в части предоставления права на уменьшение налоговых обязательств при внесении отчислений либо имущества в Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына». Размеры уменьшения еще обсуждаются. Заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Кайрат Миятов

При этом он отметил, что деньги из фонда «Қазақстан халқына» не будут облагать налогом.

С точки зрения налогового законодательства такие средства рассматриваются доходом получателя (как безвозмездно полученное имущество). Таким образом, сейчас будут пересмотрены такие положения Налогового кодекса в пользу освобождения от налогообложения. Кайрат Миятов

Он сообщил, что власти также рассматривают вопрос возмещения ущерба пострадавшим в ходе беспорядков в стране субъектам бизнеса.