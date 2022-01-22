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06:09 22.01.2022

Скончалась старейшая американка

Старейшая американка Тельма Сатклифф Фото: pixabay
Тельме Сатклифф было 115 лет. Она стала старейшей американкой 17 апреля 2021 года. Она также была седьмым по счету старейшим жителем мира, сообщает Zakon.kz.

О кончине Тельмы Сатклифф телеканалу CNN сообщил ее 94-летний племянник Роберт Соренсон.

В последний раз Соренсон видел свою тетю два года назад. По его словам, они должны были встретиться, но планам помешала пандемия. Тем не менее, они часто разговаривали по телефону.

Давняя подруга американки Луэлла Мейсон раскрыла секрет ее долголетия. Она считает, что Сатклифф дожила до такого возраста, потому что у нее не было детей, она не курила. Женщина также твердо верила в то, что никогда ни о чем не нужно беспокоиться.

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