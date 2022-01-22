Скончалась старейшая американка

О кончине Тельмы Сатклифф телеканалу CNN сообщил ее 94-летний племянник Роберт Соренсон.

В последний раз Соренсон видел свою тетю два года назад. По его словам, они должны были встретиться, но планам помешала пандемия. Тем не менее, они часто разговаривали по телефону.

Давняя подруга американки Луэлла Мейсон раскрыла секрет ее долголетия. Она считает, что Сатклифф дожила до такого возраста, потому что у нее не было детей, она не курила. Женщина также твердо верила в то, что никогда ни о чем не нужно беспокоиться.