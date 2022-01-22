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07:53 22.01.2022

Тренер сборной Казахстана по футзалу прибыл на Евро-2022

тренер сборной РК по футзалу Фото: Instagram/kazfutsal
Пауло Рикардо Кака был вынужден задержаться в Казахстане из-за положительного результата ПЦР-теста на COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прибыл в Нидерланды, где в эти дни проходит чемпионат Европы-2020, и провел со своими подопечными первую тренировку, сообщает Prosports.kz.

В тренировках приняли участие футзалисты, получившие меньше игрового времени в матче 1-го тура группового этапа против команды Словении (4:4), а также прилетевшие вместе с наставником Арнольд Кнауб и Ерсултан Сагындыков.

Кака и Кнауб вынуждены были задержаться в Казахстане из-за положительных тестов на коронавирус. Ерсултан Сагындыков заполнит вакансию в составе, образовавшуюся после того, как Лео получил перелом руки и выбыл из строя на шесть недель.

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