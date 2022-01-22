Тренер сборной Казахстана по футзалу прибыл на Евро-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прибыл в Нидерланды, где в эти дни проходит чемпионат Европы-2020, и провел со своими подопечными первую тренировку, сообщает Prosports.kz.

В тренировках приняли участие футзалисты, получившие меньше игрового времени в матче 1-го тура группового этапа против команды Словении (4:4), а также прилетевшие вместе с наставником Арнольд Кнауб и Ерсултан Сагындыков.

Кака и Кнауб вынуждены были задержаться в Казахстане из-за положительных тестов на коронавирус. Ерсултан Сагындыков заполнит вакансию в составе, образовавшуюся после того, как Лео получил перелом руки и выбыл из строя на шесть недель.