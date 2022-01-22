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10:49 22.01.2022

Хоккеисты одновременно устроили две драки в матче НХЛ «Чикаго» – «Миннесота»

Миннесота Уайлд Чикаго Блэкхоукс Фото: pixabay
Четырех хоккеистов из «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесота Уайлд» удалили с корта на пять минут, одному из участников драки выдали 10-минутный дисциплинарный штраф, сообщает Zakon.kz.

Две синхронные драки произошли в матче регулярного сезона НХЛ между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесота Уайлд», сообщает Prosports.kz.

В середине первого периода сцепились защитник «Чикаго» Райли Стиллман и форвард «Миннесоты» Брэндон Дюхайм. В этом противостоянии победителем вышел Стиллман.

Практически синхронно решили выяснить отношения нападающие Маккензи Энтвистл из «Чикаго» и Коннор Дьюар из «Миннесоты». Здесь на высоте уже оказался хоккеист «Миннесоты».

Все четверо были удалены на пять минут каждый, а Энтвистл получил еще и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Миннесоты».

Героем встречи стал нападающий «Миннесоты» Райан Хартман, оформивший дубль. Российские игроки «Миннесоты» отметились в этой игре результативными передачами – нападающий Кирилл Капризов сделал два ассиста, защитник Дмитрий Куликов – один.

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