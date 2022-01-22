15:58 22.01.2022
Подпольную нарколабораторию накрыли в Алматы
Фото: КНБ РК
20 января Комитетом национальной безопасности задержана и водворена в ИВС организатор подпольной нарколаборатории, передает Zakon.kz.
В ходе оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято 2 кг психотропного вещества «мефедрон», крупная партия прекурсоров, лабораторное оборудование и средства химической защиты.КНБ РК
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК.
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК