В Алматы восстановлены все камеры видеонаблюдения

В период с 4 по 7 января во время беспорядков выведены из строя 75 комплексов «Сергек», а это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК.

Все поврежденные камеры и оборудование восстановлены. По проекту «Системы видеомониторинга», который предполагает 1103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование. В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме. Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что в 2022 году планируется подключение к ЦОУ еще 3500 камер, установленных в городе.