Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:21 22.01.2022

В Алматы восстановлены все камеры видеонаблюдения

Восстановлены все камеры, беспорядки 2022 Фото: Zakon.kz
В Алматы восстановлены камеры видеонаблюдения, поврежденные в ходе массовых беспорядков, сообщает Zakon.kz.

В период с 4 по 7 января во время беспорядков выведены из строя 75 комплексов «Сергек», а это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК.

Все поврежденные камеры и оборудование восстановлены. По проекту «Системы видеомониторинга», который предполагает 1103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование. В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме. Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что в 2022 году планируется подключение к ЦОУ еще 3500 камер, установленных в городе.

Константин Вноровский
Беспорядки-2022 Алматы
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
21.01.2022
Постановление санврача – как будут учиться школьники в Казахстане
21.01.2022
Закон об открытом небе между Казахстаном и США подписал Токаев
21.01.2022
Токаев: Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп
21.01.2022
В Нур-Султане усилены карантинные меры
21.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости