Курс биткоина рухнул до полугодового минимума

Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Последний раз криптовалюта имела такие показатели полгода назад — данный минимум был зафиксирован в июле 2021 года. Согласно данным CoinMarketCap, цифровые токены в целом потеряли около 1 трлн долларов с момента своего пика в ноябре прошлого года.

Эксперты Bloomberg отмечают, что криптовалюта в последнее время очень зависит от колебаний акций IT-компаний. Общий пессимизм инвесторов и неприятие рисков вызваны перспективой ужесточения денежно-кредитной политики в США.

По мнению специалистов, в данный период времени криптовалюты скорее рассматриваются рынком как высокорисковый, а не защитный актив, как было в 2020 году.