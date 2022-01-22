Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:37 22.01.2022

Курс биткоина рухнул до полугодового минимума

Курс рухнул Фото: pixabay
Курс биткоина упал ниже 35 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

Последний раз криптовалюта имела такие показатели полгода назад — данный минимум был зафиксирован в июле 2021 года. Согласно данным CoinMarketCap, цифровые токены в целом потеряли около 1 трлн долларов с момента своего пика в ноябре прошлого года.

Эксперты Bloomberg отмечают, что криптовалюта в последнее время очень зависит от колебаний акций IT-компаний. Общий пессимизм инвесторов и неприятие рисков вызваны перспективой ужесточения денежно-кредитной политики в США.

По мнению специалистов, в данный период времени криптовалюты скорее рассматриваются рынком как высокорисковый, а не защитный актив, как было в 2020 году.

Константин Вноровский
Интересное
Токаев: Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп
21.01.2022
В Нур-Султане усилены карантинные меры
21.01.2022
Небольшой спад суточной заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане
22.01.2022
Леонида Куравлева перевели из больницы в хоспис
22.01.2022
Десятки групп с «фотоохотой» на девушек выявили в популярной соцсети
22.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости