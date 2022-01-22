Житель столицы пытался сбросить девушку с 14-го этажа

Прибывшие инспекторы полка патрульной полиции Дархан Шукенов и Дархан Абдикеев незамедлительно вмешались в ситуацию.

Выяснилось, что 23-летний парень угрожал сбросить 22-летнюю девушку в ходе ссоры. При этом он размахивал пистолетом.

Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь. Установлено, что пистолет был игрушечный. Пресс-служба МВД РК

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Покушение на убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.