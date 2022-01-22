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Законодательство РК
21:19 22.01.2022

Житель столицы пытался сбросить девушку с 14-го этажа

Парень угрожал сбросить девушку, 14 этаж Фото: Zakon.kz
22 января на столичный канал «102» поступило сообщение о том, что на ул. Сарайшык неизвестный с пистолетом в руках силой увел девушку на 14-й этаж многоэтажки и намерен сбросить вниз, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие инспекторы полка патрульной полиции Дархан Шукенов и Дархан Абдикеев незамедлительно вмешались в ситуацию.

Выяснилось, что 23-летний парень угрожал сбросить 22-летнюю девушку в ходе ссоры. При этом он размахивал пистолетом.

Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь. Установлено, что пистолет был игрушечный. Пресс-служба МВД РК

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Покушение на убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.

Константин Вноровский
Нур-Султан
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