21:19 22.01.2022
Житель столицы пытался сбросить девушку с 14-го этажа
Фото: Zakon.kz
22 января на столичный канал «102» поступило сообщение о том, что на ул. Сарайшык неизвестный с пистолетом в руках силой увел девушку на 14-й этаж многоэтажки и намерен сбросить вниз, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие инспекторы полка патрульной полиции Дархан Шукенов и Дархан Абдикеев незамедлительно вмешались в ситуацию.
Выяснилось, что 23-летний парень угрожал сбросить 22-летнюю девушку в ходе ссоры. При этом он размахивал пистолетом.
Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. Девушке оказана медицинская и психологическая помощь. Установлено, что пистолет был игрушечный. Пресс-служба МВД РК
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Покушение на убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султана.