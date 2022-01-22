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23:34 22.01.2022

В Солнечной системе обнаружили новый подледный океан

Подледный океан, Солнечная система Фото: pixabay
Ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института выяснили, что на спутнике Сатурна Мимаса может располагаться внутренний подледный океан, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в статье, которая была опубликована в журнале Icarus.

Чтобы на планете существовал поверхностный океан, она должна находиться в узком диапазоне расстояний от своей звезды. Это позволит поддерживать температуры, способствующие существованию жидких океанов.

Поскольку поверхность Мимаса, спутника Сатурна, сильно изрезана кратерами, ученые думали, что это просто замерзшая глыба льда. Энцелад и Европа имеют трещины и другие признаки геологической активности. Однако оказалось, что поверхность Мимаса «обманывала» ученых. Наблюдения, выполненные при помощи космического аппарата Cassini, позволили зафиксировать на этом спутнике небольшую вибрацию, указывающую на геологическую активность. Это привело ученых к гипотезе о том, что на Мимасе может существовать океан.

Константин Вноровский
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