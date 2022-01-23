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07:39 23.01.2022

Кардиолог дала советы по профилактике инсульта

Инсульт профилактика Фото: pixabay
Российский врач-кардиолог Дарья Сергеева призвала обратить внимание на артериальную гипертензию, атеросклероз, высокий уровень холестерина в крови, а также фибрилляцию предсердий, сообщает Zakon.kz.

Врач-кардиолог Дарья Сергеева отметила, что ведущей причиной инсульта является высокое артериальное давление, сообщает «Прайм».

Повышенное артериальное давление повышает риск инсульта вне зависимости от того, чувствует человек повышение давления или нет — особенно высокий риск при кризовой, плохо контролируемой артериальной гипертензии.

После 40 лет необходимо измерять давление 1-2 раза в год, даже если вас ничего не беспокоит. При давлении выше 140/90 нужно обратиться к врачу.

Очень частая ошибка — самостоятельная отмена препаратов. Если на фоне терапии давление не повышается, то это как раз показывает, что препараты работают хорошо, а при их отмене давление вновь начнет повышаться.Дарья Сергеева

Также к тяжелым осложнениям может приводить атеросклероз. Атеросклероз коронарных сосудов сердца приводит к ишемической болезни сердца и инфарктам, атеросклероз сосудов ног — к перемежающейся хромоте, а атеросклероз сосудов головного мозга — к инсультам.

Самые важные шаги, которые человек может сделать для предотвращения развития атеросклероза — отказ от курения и нормализация веса.

Если при обследовании выявлен высокий уровень холестерина, необходимо проконсультироваться с врачом, и, если врач назначает терапию, необходимо ее принимать постоянно. К сожалению, препараты, снижающие холестерин, работают только при постоянном приеме — курсовое назначение таких препаратов бессмысленно.Дарья Сергеева

Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия — еще один из важных факторов риска инсульта. При мерцательной аритмии в полости левого предсердия часто образуются тромбы, которые могут «улетать» в артерии головного мозга и вызывать кардиоэмболический инсульт. Чтобы этого избежать, пациентам с фибрилляцией предсердий назначают препараты, снижающие свертываемость крови — антикоагулянты.

Чтобы вовремя выявить фибрилляцию предсердий и назначить терапию, нужно регулярно проходить медицинские осмотры и один раз в год делать ЭКГ. Фибрилляция предсердий, которую человек не ощущает, так же опасна в плане развития инсульта, как и аритмия с выраженной симптоматикой.Дарья Сергеева

Профилактика инсульта у здоровых людей включает в себя соблюдение стандартных рекомендаций по здоровому образу жизни — правильное разнообразное питание, регулярная физическая нагрузка, отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

Важно регулярно проходить медосмотры, чтобы не пропустить развитие заболеваний, которые являются факторами риска инсульта, и, если такие заболевания выявлены, четко следовать рекомендациям врача по лечению.

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