17:50 23.01.2022
Почти 3 кг марихуаны изъяли полицейские Жамбылской области
Фото: пресс-служба МВД РК
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области изъяли у жителя Алматинской области около 3 кг марихуаны, сообщает Zakon.kz.
Полицейские провели операцию после получения оперативной информации в предпесковой зоне Шуского района.
На месте задержания при производстве осмотра близлежащей территории обнаружено и изъято три полиэтиленовых пакета с наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом 2 кг 790 гр. Пресс-служба ДП Жамбылской области
Задержанный – 35-летний житель Алматинской области – дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», которое наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет. Начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков