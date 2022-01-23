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Законодательство РК
17:50 23.01.2022

Почти 3 кг марихуаны изъяли полицейские Жамбылской области

Задержание, Жамбылская область, почти 3 кг Фото: пресс-служба МВД РК
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области изъяли у жителя Алматинской области около 3 кг марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Полицейские провели операцию после получения оперативной информации в предпесковой зоне Шуского района.

На месте задержания при производстве осмотра близлежащей территории обнаружено и изъято три полиэтиленовых пакета с наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом 2 кг 790 гр. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Задержанный – 35-летний житель Алматинской области – дал признательные показания и водворен в ИВС города Шу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», которое наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет. Начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков
Константин Вноровский
Жамбылская область Шу
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