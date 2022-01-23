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18:51 23.01.2022

Парни с пистолетом напали на школьников в Алматинском метро

Парни с пистолетом напали на школьников в алмтинском метро Фото: Instagram/krisp_almaty
Инцидент произошел 21 января около 18:00 на станции «Райымбек», сообщает Zakon.kz.

Одна из пассажирок метро сняла инцидент на телефон и поделилась им в соцсетях.

По ее словам, парни избили школьников. Один из нападавших угрожал им пистолетом.

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали инцидент.

В результате словесного конфликта между молодыми людьми, который перерос в последующем в драку, телесные повреждения получил 20-летний гр. М. Он госпитализирован. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Сейчас подозреваемые задержаны. У них изъят пистолет. Задержанные утверждают, что пистолет газовый. В полиции рассказали, что с целью установления истинной принадлежности оружия назначена судебно-баллистическая экспертиза.

По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям фигурантов. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Константин Вноровский
Алматы
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