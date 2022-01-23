18:51 23.01.2022
Парни с пистолетом напали на школьников в Алматинском метро
Фото: Instagram/krisp_almaty
Одна из пассажирок метро сняла инцидент на телефон и поделилась им в соцсетях.
По ее словам, парни избили школьников. Один из нападавших угрожал им пистолетом.
В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали инцидент.
В результате словесного конфликта между молодыми людьми, который перерос в последующем в драку, телесные повреждения получил 20-летний гр. М. Он госпитализирован. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Сейчас подозреваемые задержаны. У них изъят пистолет. Задержанные утверждают, что пистолет газовый. В полиции рассказали, что с целью установления истинной принадлежности оружия назначена судебно-баллистическая экспертиза.
По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям фигурантов. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы