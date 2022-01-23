Парни с пистолетом напали на школьников в Алматинском метро

Одна из пассажирок метро сняла инцидент на телефон и поделилась им в соцсетях.

По ее словам, парни избили школьников. Один из нападавших угрожал им пистолетом.

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали инцидент.

В результате словесного конфликта между молодыми людьми, который перерос в последующем в драку, телесные повреждения получил 20-летний гр. М. Он госпитализирован. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Сейчас подозреваемые задержаны. У них изъят пистолет. Задержанные утверждают, что пистолет газовый. В полиции рассказали, что с целью установления истинной принадлежности оружия назначена судебно-баллистическая экспертиза.