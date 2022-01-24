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08:47 24.01.2022

Эксперты поделились методом засыпания за две минуты

Метод по засыпанию бессоница Фото: pixabay
Методом по засыпанию за 120 секунд пользуются военные. Сообщается, что эффективность этого метода составляет 96%, передает Zakon.kz.

Американские эксперты по фитнесу рассказали об эффективном способе заснуть за 120 секунд. Этот метод помогает даже тем, кто страдает бессонницей, сообщает Mirror.

На первом этапе необходимо расслабить мышцы лица, не забывая про челюсть, язык и мышцы вокруг глаз. Затем опустить плечи и расслабить верхние и нижние части рук. После нужно выдохнуть и убрать напряжение в грудной клетке, потом — в ногах. На этот этап нужно уделить примерно минуту.

На втором этапе следует подключить визуализацию: можно представлять себя в каноэ посреди спокойного озера или в черном бархатном гамаке посреди темной комнаты. Затем надо повторять фразу «не думай» в течение 10 секунд.

Отмечается, что этот метод используют американские военные и он эффективен в 96% случаев после тренировки сроком в шесть недель.

Данияр Кунафин
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