Эксперты поделились методом засыпания за две минуты

Американские эксперты по фитнесу рассказали об эффективном способе заснуть за 120 секунд. Этот метод помогает даже тем, кто страдает бессонницей, сообщает Mirror.

На первом этапе необходимо расслабить мышцы лица, не забывая про челюсть, язык и мышцы вокруг глаз. Затем опустить плечи и расслабить верхние и нижние части рук. После нужно выдохнуть и убрать напряжение в грудной клетке, потом — в ногах. На этот этап нужно уделить примерно минуту.

На втором этапе следует подключить визуализацию: можно представлять себя в каноэ посреди спокойного озера или в черном бархатном гамаке посреди темной комнаты. Затем надо повторять фразу «не думай» в течение 10 секунд.

Отмечается, что этот метод используют американские военные и он эффективен в 96% случаев после тренировки сроком в шесть недель.