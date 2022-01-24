11:33 24.01.2022
Крупную партию героина изъяли у предпринимательницы в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
В Костанайской области у предпринимателя изъята крупная партия героина. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент Zakon.kz.
В Костанайской области полицейскими изъята крупная партия героина. Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности совместно с органами прокуратуры задержана индивидуальный предприниматель, у которой изъято больше полукилограмма героина. Наркотик был изъят дома, в неработающем холодильнике.Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз
Он добавил, что в ходе дальнейших следственных действий в квартире подельника, ранее судимого за наркопреступления, изъято еще 22 грамма героина, расфасованного по разовым дозам. Всего изъято 36 таких свертков.
На сегодня задержанные водворены в ИВС, в отношении них возбуждены уголовные дела. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Также, по его словам, в Караганде сотрудниками полиции с крупной партией гашиша задержан житель Шуского района Жамбылской области.
Как сообщили в Департаменте по противодействию наркопреступности МВД, подозреваемый находился под наблюдением с момента подготовки преступления.
Как только поступила информация, что он приобрел билет на поезд до Караганды, были приняты меры к его задержанию. По прибытию в шахтерскую столицу, подозреваемый был задержан. У него изъята сумка с более чем 40 кг гашиша. Вес изъятого гашиша относится к особо крупному размеру и предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имуществаНурдильда Ораз