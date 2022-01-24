Крупную партию героина изъяли у предпринимательницы в Костанайской области

В Костанайской области полицейскими изъята крупная партия героина. Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности совместно с органами прокуратуры задержана индивидуальный предприниматель, у которой изъято больше полукилограмма героина. Наркотик был изъят дома, в неработающем холодильнике. Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз

Он добавил, что в ходе дальнейших следственных действий в квартире подельника, ранее судимого за наркопреступления, изъято еще 22 грамма героина, расфасованного по разовым дозам. Всего изъято 36 таких свертков.

На сегодня задержанные водворены в ИВС, в отношении них возбуждены уголовные дела. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Также, по его словам, в Караганде сотрудниками полиции с крупной партией гашиша задержан житель Шуского района Жамбылской области.

Как сообщили в Департаменте по противодействию наркопреступности МВД, подозреваемый находился под наблюдением с момента подготовки преступления.