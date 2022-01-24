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Законодательство РК
12:08 24.01.2022

Можно ли сокращать сотрудника предпенсионного возраста

сокращение сотрудника предпенсионного возраста Фото: pixabay
Министр труда и социальной защиты населения РК на сайте «Электронного правительства» ответил на вопрос, можно ли сокращать в компании должность, которую занимает сотрудник предпенсионного возраста, сообщает Zakon.kz.

«В организации планируется сокращение штата и численности работников. На сокращаемой должности работает сотрудник предпенсионного возраста (один год до пенсии). Можно ли сократить его должность? Если можно, то обязаны ли предоставить должность с заработной платой не меньше, чем на предыдущей должности?» – прозвучал вопрос на сайте egov.kz.

Из ответа министра следует, что работодатель при расторжении трудового договора по основанию сокращения численности или штата работников обязан уведомить работника о расторжении трудового договора не менее чем за один месяц, если в трудовом, коллективном договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления.

С письменного согласия работника расторжение трудового договора может быть произведено до истечения срока уведомления. Не допускается расторжение трудового договора с работниками до достижения пенсионного возраста, установленного законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», которым осталось менее двух лет, по вышеназванному основанию, без наличия положительного решения комиссии, созданной из равного числа представителей от работодателя и работников.Минтруда

Таким образом, решение о расторжении или нерасторжении с работником предпенсионного возраста трудового договора по основанию сокращения численности или штата работников принимается работодателем на основании решения указанной выше комиссии.

«Вместе с тем законодательством не предусмотрено обязанности работодателя по обеспечению сокращаемого работника новой должностью», – говорится в ответе.

Лариса Черненко
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