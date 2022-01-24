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14:43 24.01.2022

Огнестрельное оружие найдено в одной из канав Тараза

оружие, спецсредства Фото: ДП Жамбылской области
На территории города Тараза продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает Zаkon.kz.
23 января текущего года в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в одной из канав города были обнаружены упакованные в мешки спецсредства и огнестрельное оружие марки «Эскорт» с плоским отверстием.ДП Жамбылской области

Отмечается, что назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.

спецсредства военных

Фото: ДП Жамбылской области

В департаменте напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Анонимность гарантируется.

Оксана Житникова
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