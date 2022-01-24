Огнестрельное оружие найдено в одной из канав Тараза

Отмечается, что назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.

В департаменте напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Анонимность гарантируется.