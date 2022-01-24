В Экибастузе возле ночного клуба убили мужчину

Около 03:20 22 января у ночного клуба завязалась потасовка, в ее ходе 29-летний мужчина нанес ножевые ранения 25-летнему жителю города, который от полученных ранений скончался.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС города Экибастуза. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В ведомстве отметили, что обстоятельства и детали произошедшего будут установлены в ходе расследования.