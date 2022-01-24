15:12 24.01.2022
В Экибастузе возле ночного клуба убили мужчину
Фото: pixabay
Около 03:20 22 января у ночного клуба завязалась потасовка, в ее ходе 29-летний мужчина нанес ножевые ранения 25-летнему жителю города, который от полученных ранений скончался.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС города Экибастуза.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
В ведомстве отметили, что обстоятельства и детали произошедшего будут установлены в ходе расследования.