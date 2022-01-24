Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:12 24.01.2022

В Экибастузе возле ночного клуба убили мужчину

ножевое ранение Фото: pixabay
От ножевых ранений 25-летний мужчина скончался в больнице, передает Zakon.kz.

Около 03:20 22 января у ночного клуба завязалась потасовка, в ее ходе 29-летний мужчина нанес ножевые ранения 25-летнему жителю города, который от полученных ранений скончался.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС города Экибастуза.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

В ведомстве отметили, что обстоятельства и детали произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Оксана Житникова
Павлодарская область Экибастуз
Угрожал пистолетом – конфликт в Алматинском метро
23.01.2022
Блокпосты на въездах в Алматы продолжат работу
23.01.2022
Скончался профессор Канат Баишев
23.01.2022
Эксперт: Боль в горле – самый распространенный симптом «Омикрона»
23.01.2022
Врачи обратились к президенту с просьбой освободить Елжана Биртанова
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости