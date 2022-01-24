20:08 24.01.2022
Беспорядки-2022: мужчина рассказал, как завладел светошумовыми гранатами
Фото: zakon.kz
Полицейские до сих пор продолжают разыскивать участников массовых беспорядков, произошедших в начале января 2022 года, передает Zakon.kz.
Сильнее других от беспорядков пострадал Алматы. Полиция продолжает разыскивать тех, кто нарушал порядок на улицах мегаполиса. Сотрудники отдела криминальной полиции Карасайского РУП Департамента полиции Алматинской области, получив оперативную информацию, выехали в поселок Абай. По данным оперативников, здесь один из жителей хранил дома светошумовые гранаты.
Прибыв на место, полицейские действительно обнаружили гранаты в доме у 26-летнего местного жителя.
Фото: Instagram/police_almobl
Подозреваемый признался в хранении и показал место в соседском дворе, где он спрятал две светошумовые гранаты. Со слов мужчины, во время беспорядков в городе Алматы их ему дал незнакомец, с указанием бросать в полицейских. Он этого делать не стал, привез их домой и спрятал. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287, ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Гранаты изъяты и назначена баллистическая экспертиза. Пресс-служба ДП Алматинской области
Иную информацию в интересах следствия стражи порядка не озвучивают.