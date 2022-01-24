Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:08 24.01.2022

Беспорядки-2022: мужчина рассказал, как завладел светошумовыми гранатами

Алматы Фото: zakon.kz
Полицейские до сих пор продолжают разыскивать участников массовых беспорядков, произошедших в начале января 2022 года, передает Zakon.kz.

Сильнее других от беспорядков пострадал Алматы. Полиция продолжает разыскивать тех, кто нарушал порядок на улицах мегаполиса. Сотрудники отдела криминальной полиции Карасайского РУП Департамента полиции Алматинской области, получив оперативную информацию, выехали в поселок Абай. По данным оперативников, здесь один из жителей хранил дома светошумовые гранаты.

Прибыв на место, полицейские действительно обнаружили гранаты в доме у 26-летнего местного жителя.

Беспорядки в Алматы

Фото: Instagram/police_almobl

Подозреваемый признался в хранении и показал место в соседском дворе, где он спрятал две светошумовые гранаты. Со слов мужчины, во время беспорядков в городе Алматы их ему дал незнакомец, с указанием бросать в полицейских. Он этого делать не стал, привез их домой и спрятал. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 287, ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Гранаты изъяты и назначена баллистическая экспертиза. Пресс-служба ДП Алматинской области

Иную информацию в интересах следствия стражи порядка не озвучивают.

Альберт Ахметов
Беспорядки-2022
Врачи обратились к президенту с просьбой освободить Елжана Биртанова
24.01.2022
Zakon.kz запустил новое мобильное приложение
24.01.2022
В Казахстане создано командование Сил специальных операций Вооруженных сил
24.01.2022
Пропавший в Атырау мальчик найден погибшим
23.01.2022
Глава «Самрук-Казына» отреагировал на критику Токаева
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости