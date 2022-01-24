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20:01 24.01.2022

Новым председателем ПАСЕ избран Тини Кокс

Избран новый председатель ПАСЕ Фото: Twitter/PACE
Нидерландский сенатор Тини Кокс был избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на ближайший год, сообщает Zakon.kz.

Результаты голосования были объявлены на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, трансляцию которой вела пресс-служба организации.

За него проголосовало 164 делегата, эфир транслировал YouTube-канал PACE.

Я благодарю вас за оказанную мне большую честь быть новым председателем ПАСЕ... Смена председателя не означает, что причина, по которой сформировали ПАСЕ, и все ее прошлое изменятся. Резолюция о стратегических приоритетах Совета Европы была уже принята, как и наша повестка на последующие годы. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы реализовать эту повестку... Выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами – членами ПАСЕ остается нашим главным приоритетом. Председатель ПАСЕ Тини Кокс

Тони Кокс – член Социалистической партии Нидерландов и глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ. Представитель Нидерландов сменил на посту главы ПАСЕ бельгийского сенатора Хендрика Дамса.

Председатель ПАСЕ избирается сроком на два года из числа представителей ассамблеи.

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