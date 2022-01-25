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Законодательство РК
02:01 25.01.2022

Специалист назвал запретные фразы при телефонном разговоре с незнакомцем

Фразы в разговоре, мошенником Фото: pixabay
При звонках с незнакомых номеров не стоит вступать в беседу и произносить отдельные фразы, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал эксперт компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Он напомнил, что некоторые крупные банки используют технологию идентификации личности клиента по голосу. Мошенники же, по его словам, пытаются ее обойти и совершают звонки, чтобы затем сгенерировать аудиозапись для банка.

По словам Олега Седова, распознавание по голосу идет не за секунду.

Оно проходит во время общения с живым человеком - с оператором, который может задавать разные вопросы, поэтому заранее предугадать ход развития беседы и подготовить достаточное количество материала сложно. Олег Седов

Он особо отметил, что при поступлении звонка с незнакомого номера не стоит представляться, к примеру говорить «Да, Иванов Иван Иванович вас слушает», а если звонок принят — избегать слов «да» и «нет» и говорить короткими фразами. Он также порекомендовал при подозрении на попытку мошенничества отклонить звонок и обратиться в банк по указанному на официальном сайте или оборотной стороне банковской карты номеру.

Он обратил внимание, что мошенники будут пытаться вынуждать говорящего так, как нужно, и даже представиться.

Произносить такое допустимо, только если вы уверены на 100%, что разговариваете с вашим банком. Олег Седов
Константин Вноровский
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