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06:09 25.01.2022

В ВОЗ не исключили появление новых штаммов COVID-19

Омикрон Коронавирус Фото: pixabay
Ряд европейских стран, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, смягчает ограничения, сообщает Zakon.kz.

Скорее всего «Омикрон» — не последний вариант COVID-19. В ВОЗ рассматривают все сценарии пандемии, сообщает «Известия».

Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии.ВОЗ

Представитель ВОЗ также отметил, что появление «Омикрона» означает, что превентивные меры остаются очень важным элементом защиты.

Странам следует ужесточать или снимать меры на основе данных о заболеваемости и возможностей системы здравоохранения. Также важно не давать преждевременных обещаний.

Тем временем ряд стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчает ограничения. Испанские власти и вовсе призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не жестких мерах.

Данияр Кунафин
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