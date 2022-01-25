В ВОЗ не исключили появление новых штаммов COVID-19

Скорее всего «Омикрон» — не последний вариант COVID-19. В ВОЗ рассматривают все сценарии пандемии, сообщает «Известия».

Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии. ВОЗ

Представитель ВОЗ также отметил, что появление «Омикрона» означает, что превентивные меры остаются очень важным элементом защиты.

Странам следует ужесточать или снимать меры на основе данных о заболеваемости и возможностей системы здравоохранения. Также важно не давать преждевременных обещаний.

Тем временем ряд стран в ЕС, несмотря на рост заболеваемости, смягчает ограничения. Испанские власти и вовсе призывают Европу воспринимать вспышки COVID как сезонный грипп и сосредоточиться на прививочной кампании, а не жестких мерах.