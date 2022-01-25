В ожидании апокалипсиса: рейтинг космических тел, угрожающих Земле

Астероиды, кометы, как и другие космические тела, всегда пользовались интересом у людей. В древности небесные явления были признаками сверхъестественного, а жрецы и служители богов давали мистические объяснения тому, что видят на небосводе. Астероиды могли быть предзнаменованием серьезных социальных изменений, природных катаклизмов и даже конца света. Последнее актуально и по сей день: одним из многочисленных сценариев апокалипсиса является именно падение астероида, уничтожающего планету. Однако какие именно последствия стоит ожидать от космических тел? Что произойдет, если астероид столкнется с Землей? Zakon.kz представляет ТОП-5 потенциально опасных астероидов Солнечной системы, которые находятся вблизи нашей планеты.

29075 (1950 DA)

По Палермской шкале опасности столкновений у этого астероида самый высокий индекс (минус 1,42), поэтому это космическое тело считается наиболее опасным для Земли. Максимально сближение 29075 (1950 DA) с Землей произойдет в 2032 году, но ближайший подступ, а, возможно, и столкновение может произойти 16 марта 2880-го. Планету в этом случае ждут катастрофические последствия: глобальное изменение климата и уничтожение значительной части биосферы.

101955 Bennu (1999 RQ36)

Еще один из самых опасных для землян астероидов носит имя Бенну. По индексу опасности (минус 1,71) уступает лишь предыдущему. В 2135 году Бенну окажется в расстоянии 300 тыс. километров от Земли – ближе, чем Луна. Возможное падение произойдет в промежутке между 2175 и 2199 годом. Падение этого астероида на Землю, по теории, станет эквивалентно взрыву бомбы мощностью 1150 мегатонн тротила.

410777 (2009 FD)

Третьим самым опасным астероидом для Голубой планеты принято считать 2009 FD. Его структура необычна и представляет систему из двух связанных гравитацией друг с другом небесных тел. Его масса – около 3,2 млн тонн, а индекс – минус 1,78. В последний раз этот астероид пролетал мимо Земли 29 октября 2015 года. Расстояние тогда между планетой и астероидом составило 6,27 млн километров. Максимально близко от Земли 2009 FD окажется в 2198 году.

99942 Apophis (2004 MN4)

Несмотря на то, что NASA исключило возможность столкновения Апофиса с Землей в 2036 году, европейский сервис NEODyS не спешит вычеркивать его из риск-листа. Индекс Апофиса — минус 2,83. Он даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый опасный астероид из когда-либо замеченных. В 2029 году астероид приблизится к Земле на расстояние, близкое к геостационарной орбите. Из-за гравитационного притяжения Апофис может изменить свою орбиту. В результате этого, вполне вероятно, что к 2036 году он сможет подойти к Земле ближе, чем ожидается.

2010 AU118

Индекс опасности – минус 2,72. Расчетный диаметр астероида – 1,9 километра. Он не пересекает орбиту нашей планеты, а подходит к ней с внешней стороны. Число потенциально опасных сближений с 2020 по 2112 год – 38. Это самый большой объект, указанный в таблице риска Sentry – системе мониторинга столкновений, созданной в NASA.