13:01 25.01.2022
Кража денег из платежного терминала попала на видео в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В ночное время с помощью болгарки они разрезали платежный терминал и похитили купюроприемник. Для этой цели они накануне взяли напрокат болгарку в строительном магазине.Пресс-служба ДП Нур-Султана
Добычей злоумышленников стали всего 20 тыс. тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции двое подозреваемых были задержаны по месту жительства. Один из них был ранее судим за кражу.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП.