Кража денег из платежного терминала попала на видео в Нур-Султане

В ночное время с помощью болгарки они разрезали платежный терминал и похитили купюроприемник. Для этой цели они накануне взяли напрокат болгарку в строительном магазине. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Добычей злоумышленников стали всего 20 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции двое подозреваемых были задержаны по месту жительства. Один из них был ранее судим за кражу.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП.