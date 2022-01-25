Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:01 25.01.2022

Кража денег из платежного терминала попала на видео в Нур-Султане

тенге Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане двое мужчин взломали платежный терминал и похитили купюроприемник, передает Zakon.kz.
В ночное время с помощью болгарки они разрезали платежный терминал и похитили купюроприемник. Для этой цели они накануне взяли напрокат болгарку в строительном магазине.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Добычей злоумышленников стали всего 20 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции двое подозреваемых были задержаны по месту жительства. Один из них был ранее судим за кражу.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
Нацбанк повысил базовую ставку до 10,25%
24.01.2022
Студентам повысят стипендии в Казахстане
24.01.2022
В «Самрук-Казына» сократили штат на 50%
24.01.2022
Назарбаев Университет: для чего нужен эндаумент-фонд
24.01.2022
При каких симптомах нужно срочно идти к нейрохирургу, рассказал врач
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости