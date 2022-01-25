13:59 25.01.2022
На канатной дороге под Ташкентом из-за аварии застряли люди
Фото: pixabay
На горно-лыжном курорте Amirsoy под Ташкентом на канатной дороге во время блэкаута застряли отдыхающие. МЧС направил туда отряд спасателей, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях появились кадры, снятые людьми, застрявшими на канатной дороге горно-лыжного курорта Amirsoy во время массового отключения электричества.
В пресс-службе МЧС Узбекистана на запрос «Газеты.uz» сообщили, что отряд спасателей выехал к курорту.
Отдыхающим помогут аккуратно спуститься из кабин канатки на землю, добавили в МЧС.
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