На канатной дороге под Ташкентом из-за аварии застряли люди

В социальных сетях появились кадры, снятые людьми, застрявшими на канатной дороге горно-лыжного курорта Amirsoy во время массового отключения электричества.

В пресс-службе МЧС Узбекистана на запрос «Газеты.uz» сообщили, что отряд спасателей выехал к курорту.

Отдыхающим помогут аккуратно спуститься из кабин канатки на землю, добавили в МЧС.