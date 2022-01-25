Саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане осенью

Успешная реализация наших далеко идущих планов невозможна без обеспечения безопасности в регионе. На фоне продолжающейся глобальной турбулентности мы могли бы сообща, в том числе, используя созидательный потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поработать над укреплением мира и стабильности в центре Евразии. В этом плане хочу обратить внимание на значительные возможности Совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, в качестве действующего председателя этого форума Казахстан предпринимает системные шаги по повышению эффективности СВМДА.

Трансформация совещания в организацию по безопасности и развитию в Азии позволило бы вывести наши коллективные усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на качественно новый уровень. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за поддержку этой инициативы и пригласить принять участие в юбилейном саммите СВМДА в столице Казахстана осенью этого года. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Идея о созыве СВМДА была впервые озвучена Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года.