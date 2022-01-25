15:30 25.01.2022
Саммит СВМДА пройдет в Нур-Султане осенью
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил участников саммита «Центральная Азия – КНР» принять участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое пройдет осенью в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.
Успешная реализация наших далеко идущих планов невозможна без обеспечения безопасности в регионе. На фоне продолжающейся глобальной турбулентности мы могли бы сообща, в том числе, используя созидательный потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поработать над укреплением мира и стабильности в центре Евразии. В этом плане хочу обратить внимание на значительные возможности Совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. Президент РК Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, в качестве действующего председателя этого форума Казахстан предпринимает системные шаги по повышению эффективности СВМДА.
Трансформация совещания в организацию по безопасности и развитию в Азии позволило бы вывести наши коллективные усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на качественно новый уровень. Хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за поддержку этой инициативы и пригласить принять участие в юбилейном саммите СВМДА в столице Казахстана осенью этого года.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Идея о созыве СВМДА была впервые озвучена Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года.
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