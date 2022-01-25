Около 1,5 тыс. зданий подверглись нападению во время беспорядков в Казахстане

В Алматы, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Семее нападению подверглись 1476 различных зданий и сооружений, в том числе 71 госучреждение, среди которых 12 зданий акиматов и 27 объектов полиции. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Он уточнил, что больше всего пострадали объекты бизнеса (1395), которые также подверглись и полному разграблению.

Кроме того, уничтожено и повреждено свыше 700 автотранспортных средств, из которых свыше 500 – спецтранспорт полиции, Минобороны, ЧС, скорой помощи и других госорганов.

Отмечается, что в стране в этот период были разграблены семь охотничьих магазинов, из которых преступники похитили 1564 ед. гражданского оружия.

5 января в Казахстане начались беспорядки. В результате в стране лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы. В МВД сообщили, что всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам.