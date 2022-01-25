Карантин ужесточили в Жамбылской области
В первую очередь документ коснулся системы образования.
Обучение:
1) дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);
2) в общеобразовательных школах («красная» зона):
- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;
- до 600 учащихся включительно– в штатном формате;
- свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
3) во внешкольных организациях (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах) – в штатном формате;
4) в вузах и колледжах («красная» зона) – в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.
Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.