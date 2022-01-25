Карантин ужесточили в Жамбылской области

В первую очередь документ коснулся системы образования.

Обучение:

1) дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

2) в общеобразовательных школах («красная» зона):

- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

- до 600 учащихся включительно– в штатном формате;

- свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

3) во внешкольных организациях (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах) – в штатном формате;

4) в вузах и колледжах («красная» зона) – в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.