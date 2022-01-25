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Законодательство РК
20:05 25.01.2022

Энергосистема Казахстана восстановлена

электроэнергетика Казахстана Фото: Zakon.kz
Из-за резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии произошел перегруз. На данный момент энергосистема Казахстана восстановлена, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, перегруз электрического транзита произошел 25 января в 11:59 (по времени Нур-Султана).

В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита «Север – Восток – Юг Казахстана» путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей южной зоны Казахстана.Пресс-служба премьер-министра Казахстана

Автоматика также предотвратила полную остановку Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области и сохранила электроснабжение потребителей.

Резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии и произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.

  • В 13:39 восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.

  • В 14:53 сняты все ограничения по городу Алматы и Алматинской области.

  • В 15:10 подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент. Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16:00.

Своевременно принятые меры позволили в максимально короткие сроки восстановить нормальный режим энергосистемы. Пресс-служба премьер-министра РК

В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. Казахстанская сторона оказывает помощь в ликвидации аварии в Узбекистане, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения.

Оксана Житникова
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