Энергосистема Казахстана восстановлена

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, перегруз электрического транзита произошел 25 января в 11:59 (по времени Нур-Султана).

В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита «Север – Восток – Юг Казахстана» путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. Пресс-служба премьер-министра Казахстана

Автоматика также предотвратила полную остановку Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области и сохранила электроснабжение потребителей.

Резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии и произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.

В 13:39 восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.

В 14:53 сняты все ограничения по городу Алматы и Алматинской области.

В 15:10 подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент. Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16:00.

Своевременно принятые меры позволили в максимально короткие сроки восстановить нормальный режим энергосистемы. Пресс-служба премьер-министра РК

В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. Казахстанская сторона оказывает помощь в ликвидации аварии в Узбекистане, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения.