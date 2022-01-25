20:08 25.01.2022
Мы формируем новую политическую культуру – Токаев
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о том, что страна будет развиваться только через открытый диалог, передает Zakon.kz.
Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения к мнению других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед. Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент выступил на саммите «Центральная Азия – КНР», где заявил о строительстве нового Казахстана.