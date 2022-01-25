Мы формируем новую политическую культуру – Токаев

Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения к мнению других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент выступил на саммите «Центральная Азия – КНР», где заявил о строительстве нового Казахстана.