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Законодательство РК
20:08 25.01.2022

Мы формируем новую политическую культуру – Токаев

президент Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о том, что страна будет развиваться только через открытый диалог, передает Zakon.kz.
Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения к мнению других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент выступил на саммите «Центральная Азия – КНР», где заявил о строительстве нового Казахстана.

Елена Беляева
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