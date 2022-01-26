07:45 26.01.2022
Школы в городах России закрыли из-за сообщений о «минировании»
Фото: pixabay
Экстренные службы Петропавловск-Камчатского проверяют 42 школы. В Хабаровске эвакуировали учеников 70 школ, сообщает Zakon.kz.
26 января в Петропавловске-Камчатском после анонимного сообщения о возможном акте терроризма эвакуировали учеников всех школ города, сообщило правительство Камчатского края.
Учеников всех эвакуированных школ отправили домой. Никто из детей не пострадал. Всего в городе имеется 42 школы.
Правоохранительные органы и экстренные службы города ведут проверку.
В этот же день в мэрию Хабаровска поступило сообщение с угрозами от неизвестных.
Управление образования города распорядилось эвакуировать учеников из всех 70 школ.
18 января из-за сообщения от «лжетеррористов» также проводилась массовая эвакуация. Учебный процесс был прекращен полностью.