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07:45 26.01.2022

Школы в городах России закрыли из-за сообщений о «минировании»

Школа минирование Фото: pixabay
Экстренные службы Петропавловск-Камчатского проверяют 42 школы. В Хабаровске эвакуировали учеников 70 школ, сообщает Zakon.kz.

26 января в Петропавловске-Камчатском после анонимного сообщения о возможном акте терроризма эвакуировали учеников всех школ города, сообщило правительство Камчатского края.

Учеников всех эвакуированных школ отправили домой. Никто из детей не пострадал. Всего в городе имеется 42 школы.

Правоохранительные органы и экстренные службы города ведут проверку.

В этот же день в мэрию Хабаровска поступило сообщение с угрозами от неизвестных.

Управление образования города распорядилось эвакуировать учеников из всех 70 школ.

18 января из-за сообщения от «лжетеррористов» также проводилась массовая эвакуация. Учебный процесс был прекращен полностью.

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