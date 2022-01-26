Ответственность за разглашение информации установят для сотрудников ЕЭК

Представляя документ депутатам, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин напомнил, что с момента формирования Евразийской экономической комиссии, как постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС, прошло почти 10 лет.

За этот период для государств-членов ЕАЭС обеспечены благоприятные условия для функционирования единой политики в части совершенствования антимонопольного законодательства. Комиссия в рамках реализации своих полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках (рассмотрение заявлений, проведение расследований и рассмотрение дел) запрашивает и получает необходимую информацию, в то числе конфиденциальную от органов государственной власти, юридических и физических лиц. Глава АЗРК РК

По его словам, это соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников Комиссии за ее разглашение при получении конфиденциальной информации.

Соглашение подписано 12 ноября 2014 года Республикой Казахстан совместно с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Кыргызская Республика и Республика Армения позже присоединились к соглашению. Ратифицируемый протокол направлен на приведение текста соглашения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе путем внесения изменений редакционного характера. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин

Таким образом, ратификация и принятие протокола позволит обеспечить полную реализацию полномочий Евразийской экономической комиссии по контролю за соблюдением общих правил конкуренции в соответствии с положениями договора о ЕАЭС.