11:28 26.01.2022
Курс доллара снизился на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 434,15 тенге, снизившись на 0,98 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-438,5 тенге, евро – 494-497 тенге, рос. рубль – 5,64-5,75 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 января.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,54%, составив $852,14 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,45% — до $86,79 за баррель.