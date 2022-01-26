Курс доллара снизился на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-438,5 тенге, евро – 494-497 тенге, рос. рубль – 5,64-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,54%, составив $852,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали на 0,45% — до $86,79 за баррель.