Грабитель напал на таксиста в Караганде

Выехавшими на место нападения сотрудниками следственно-оперативной группы Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды было установлено, что 31-летний потерпевший, который занимался частным извозом, подвозил клиента. Когда мужчина довез пассажира по указанному адресу, неизвестный напал на него.

Угрожая расправой, злоумышленник забрал у потерпевшего 100 тыс. тенге, золотое кольцо, а также перевел с банковского счета 270 тыс. тенге. Сумма ущерба составила 570 тыс. тенге. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Отмечается, что нападающего удалось задержать по горячим следам. Им оказался 33-летний житель города.