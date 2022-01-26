13:50 26.01.2022
Грабитель напал на таксиста в Караганде
Фото: pixabay
Нападение произошло 25 января поздно вечером возле одного из торговых домов города, передает Zakon.kz
Выехавшими на место нападения сотрудниками следственно-оперативной группы Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды было установлено, что 31-летний потерпевший, который занимался частным извозом, подвозил клиента. Когда мужчина довез пассажира по указанному адресу, неизвестный напал на него.
Угрожая расправой, злоумышленник забрал у потерпевшего 100 тыс. тенге, золотое кольцо, а также перевел с банковского счета 270 тыс. тенге. Сумма ущерба составила 570 тыс. тенге.Пресс-служба ДП Карагандинской области
Отмечается, что нападающего удалось задержать по горячим следам. Им оказался 33-летний житель города.
Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Ведется расследование. Пресс-служба ДП Карагандинской области