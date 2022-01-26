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13:50 26.01.2022

Грабитель напал на таксиста в Караганде

трасса Фото: pixabay
Нападение произошло 25 января поздно вечером возле одного из торговых домов города, передает Zakon.kz

Выехавшими на место нападения сотрудниками следственно-оперативной группы Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды было установлено, что 31-летний потерпевший, который занимался частным извозом, подвозил клиента. Когда мужчина довез пассажира по указанному адресу, неизвестный напал на него.

Угрожая расправой, злоумышленник забрал у потерпевшего 100 тыс. тенге, золотое кольцо, а также перевел с банковского счета 270 тыс. тенге. Сумма ущерба составила 570 тыс. тенге.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Отмечается, что нападающего удалось задержать по горячим следам. Им оказался 33-летний житель города.

Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК «Грабеж». Ведется расследование. Пресс-служба ДП Карагандинской области
Оксана Житникова
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