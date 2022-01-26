11 подозреваемых по делу о беспорядках в Алматы освободили из-под стражи
Как отмечено в сюжете телеканала «КТК», подозреваемые получили ранения во время погромов.
Все они уверяют, что к кровавым событиям никакого отношения не имеют.
Подозреваемые рассказывают следующее:
– Меня подстрелили – рука опухла. Под подозрением. Они объясняют тем, что я выступал на митингах и выступал против народа.
– Я на своем личном автотранспорте ездил по объектам. Я сам начальник охраны. Команда поступила, чтобы по объектам свет выключить, чтобы наши сотрудники в безопасном месте находились.
Подозреваемых выпустили под подписку о невыезде.
Как сообщают защитники, все проходят по делу о массовых беспорядках.
Юристы утверждают: за решеткой могли оказаться и обычные граждане, которые вышли на мирный митинг либо случайно оказались в гуще событий.
Также адвокаты проверяют действия силовиков на правомерность и работают совместно с прокурорами.
В одном только алматинском изоляторе сейчас находится более 250 подозреваемых.
Мы работаем не только по Алматы. События происходили в Кызылорде, Таразе.Абзал Куспан, адвокат