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14:20 26.01.2022

11 подозреваемых по делу о беспорядках в Алматы освободили из-под стражи

подозреваемые Фото: Zakon.kz
Семь подозреваемых находились в следственном изоляторе, а четверо – в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сюжете телеканала «КТК», подозреваемые получили ранения во время погромов.

Все они уверяют, что к кровавым событиям никакого отношения не имеют.

Подозреваемые рассказывают следующее:

– Меня подстрелили – рука опухла. Под подозрением. Они объясняют тем, что я выступал на митингах и выступал против народа.

– Я на своем личном автотранспорте ездил по объектам. Я сам начальник охраны. Команда поступила, чтобы по объектам свет выключить, чтобы наши сотрудники в безопасном месте находились.

Подозреваемых выпустили под подписку о невыезде.

Как сообщают защитники, все проходят по делу о массовых беспорядках.

Юристы утверждают: за решеткой могли оказаться и обычные граждане, которые вышли на мирный митинг либо случайно оказались в гуще событий.

Также адвокаты проверяют действия силовиков на правомерность и работают совместно с прокурорами.

В одном только алматинском изоляторе сейчас находится более 250 подозреваемых.

Мы работаем не только по Алматы. События происходили в Кызылорде, Таразе.Абзал Куспан, адвокат

Анастасия Московчук
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