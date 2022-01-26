11 подозреваемых по делу о беспорядках в Алматы освободили из-под стражи

Как отмечено в сюжете телеканала «КТК», подозреваемые получили ранения во время погромов.

Все они уверяют, что к кровавым событиям никакого отношения не имеют.

Подозреваемые рассказывают следующее:

– Меня подстрелили – рука опухла. Под подозрением. Они объясняют тем, что я выступал на митингах и выступал против народа.

– Я на своем личном автотранспорте ездил по объектам. Я сам начальник охраны. Команда поступила, чтобы по объектам свет выключить, чтобы наши сотрудники в безопасном месте находились.