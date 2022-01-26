Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:00 26.01.2022

Новая дата финала «Новогоднего Драйва»: Olimpbet разыграет внедорожник 29 января

розыгрыш Фото: Olimpbet
Букмекерская компания Olimpbet определила новую дату проведения финала «Новогоднего Драйва». Итоговый розыгрыш грандиозной акции пройдет 29 января в 19:45 по времени Нур-Султана.

Трансляцию в прямом эфире покажет канал «Хабар».

Olimpbet готовит сюрпризы для участников акции и обычных зрителей. Финал «Новогоднего Драйва» станет не просто розыгрышем призов, а полноценным шоу, которое вернет зрителям уже подзабытое новогоднее настроение. Ведущими станут блогер Мадлен и актер Тауекел Мусилим.

В розыгрыше будут участвовать звездные гости – Good Zhan, Sadraddin Bolat, Gulnaz Mahmetova, певица NAZIMA. А кульминацией вечера станет розыгрыш главного приза «Новогоднего Драйва» – нового «Гелендвагена».

За последним розыгрышем акции можно будет следить на телеканале «Хабар», на сайте, в мобильном приложении и YouTube-канале Olimpbet. Освобождайте вечер субботы, чтобы не пропустить шоу.

Подключайтесь к финальному розыгрышу – повезти может любому клиенту Olimpbet. На «Гелендваген» претендуют все игроки, которые заключили хотя бы одно пари после старта акции 22 ноября. За каждые поставленные 2000 тенге Olimpbet начислял билеты для участия в розыгрыше.

Ищите их в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении и ждите прямой эфир. Возможно, один из ваших купонов окажется счастливыми и принесет «Гелендваген».

Анастасия Московчук
Казахстан
Мы начали строительство нового Казахстана – Токаев
25.01.2022
Заказчики январских терактов рассчитывали на победу – генерал Махмут Телегусов
25.01.2022
Пик заболеваемости «Омикроном» в Казахстане прогнозируется в середине февраля
25.01.2022
Нурболат Айдапкелов назначен первым зампредседателя правления АО «НУХ «Байтерек»
25.01.2022
«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях
25.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости