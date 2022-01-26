Из совета директоров фонда «Самрук-Казына» вышел Вячеслав Ким

Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Нур-Султан) сообщило о том, что из состава совета директоров по собственной инициативе исключен независимый директор – Ким В.К. Пресс-служба KASE