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17:38 26.01.2022

Из совета директоров фонда «Самрук-Казына» вышел Вячеслав Ким

Вячеслав Ким Фото: kaspi.kz
Изменен состав совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», передает Zakon.kz

Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Нур-Султан) сообщило о том, что из состава совета директоров по собственной инициативе исключен независимый директор – Ким В.К. Пресс-служба KASE

Согласно внесенным изменениям, теперь Совет директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» состоит из шести человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Алмасадам Саткалиев, Данияр Акишев, Алибек Куантыров.

Оксана Житникова
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