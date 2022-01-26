17:38 26.01.2022
Из совета директоров фонда «Самрук-Казына» вышел Вячеслав Ким
Фото: kaspi.kz
Изменен состав совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», передает Zakon.kz
Об этом сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Нур-Султан) сообщило о том, что из состава совета директоров по собственной инициативе исключен независимый директор – Ким В.К. Пресс-служба KASE
Согласно внесенным изменениям, теперь Совет директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» состоит из шести человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Алмасадам Саткалиев, Данияр Акишев, Алибек Куантыров.