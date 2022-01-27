В Казахстане разработан механизм выплат за аренду частного жилья

Как сообщает пресс-служба МИИР РК, принцип адресной жилищной помощи: 50% – выплачивает государство, оставшиеся 50% – получатель.

Выплаты за аренду жилья из частного жилищного фонда предлагается распространить на очередников МИО с доходом ниже одного прожиточного минимума. Таких граждан на сегодняшний день – 70 тысяч. Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети с инвалидностью и оставшиеся без попечения родителей. Именно этим категориям предлагается назначать половину стоимости арендного жилья. Оператором предлагается определить «Отбасы банк». Пресс-служба МИИР РК

Для заявителей будут действовать основные требования:

1) гражданство Республики Казахстан;

2) наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи не более однократной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, включительно;

3) подтверждение постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с Законом «О жилищных отношениях»;

4) наличие договора, заключенного между собственником жилья и арендополучателем, а также зарегистрированного в правовом кадастре.