Изменились правила поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК
Теперь правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне электронных торговых площадок, обладают:
газосетевые организации;
владельцы газонаполнительных станций;
владельцы групповых резервуарных установок;
владельцы газонаполнительных пунктов;
владельцы автогазозаправочных станций;
промышленные потребители, включенные в перечень промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.
Изменения коснулись порядка формирования заявки на поставку газа, а также формирования местными исполнительными органами сводной заявки.
В правила также добавлен новый пункт:
Уполномоченный орган на основании годовых прогнозных данных производства сжиженного нефтяного газа, полученных от заводов-производителей, определяет предварительные объемы сжиженного нефтяного газа для выделения в рамках плана поставки для каждого региона.
В новой редакции изложены:
заявка на поставку сжиженного нефтяного газ;
механизм определения объемов сжиженного нефтяного газа для газосетевых организаций, владельцев газонаполнительных станций, групповых резервуарных установок, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций.
Приказ вводится в действие с 26 января 2022 года.