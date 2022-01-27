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Законодательство РК
11:24 27.01.2022

Изменились правила поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК

правила поставки сжиженного газа в РК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 22 января 2022 года внес изменения в Правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК, сообщает Zakon.kz.

Теперь правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне электронных торговых площадок, обладают:

  1. газосетевые организации;

  2. владельцы газонаполнительных станций;

  3. владельцы групповых резервуарных установок;

  4. владельцы газонаполнительных пунктов;

  5. владельцы автогазозаправочных станций;

  6. промышленные потребители, включенные в перечень промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.

Изменения коснулись порядка формирования заявки на поставку газа, а также формирования местными исполнительными органами сводной заявки.

В правила также добавлен новый пункт:

  • Уполномоченный орган на основании годовых прогнозных данных производства сжиженного нефтяного газа, полученных от заводов-производителей, определяет предварительные объемы сжиженного нефтяного газа для выделения в рамках плана поставки для каждого региона.

В новой редакции изложены:

  • заявка на поставку сжиженного нефтяного газ;

  • механизм определения объемов сжиженного нефтяного газа для газосетевых организаций, владельцев газонаполнительных станций, групповых резервуарных установок, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций.

Приказ вводится в действие с 26 января 2022 года.

Лариса Черненко
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