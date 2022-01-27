Изменились правила поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК

Теперь правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне электронных торговых площадок, обладают:

газосетевые организации; владельцы газонаполнительных станций; владельцы групповых резервуарных установок; владельцы газонаполнительных пунктов; владельцы автогазозаправочных станций; промышленные потребители, включенные в перечень промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.

Изменения коснулись порядка формирования заявки на поставку газа, а также формирования местными исполнительными органами сводной заявки.

В правила также добавлен новый пункт:

Уполномоченный орган на основании годовых прогнозных данных производства сжиженного нефтяного газа, полученных от заводов-производителей, определяет предварительные объемы сжиженного нефтяного газа для выделения в рамках плана поставки для каждого региона.

В новой редакции изложены:

заявка на поставку сжиженного нефтяного газ;

механизм определения объемов сжиженного нефтяного газа для газосетевых организаций, владельцев газонаполнительных станций, групповых резервуарных установок, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций.

Приказ вводится в действие с 26 января 2022 года.