Ножевые ранения нанесли мужчине в карагандинском бизнес-центре

Как сообщает пресс-служба МВД РК, инциденте произошел утром 21 января.

Сотрудниками центрального отдела полиции УП Караганды было установлено, что посетитель торгового центра спровоцировал конфликт с директором ТОО, в результате которого мужчина выхватил перочинный нож и несколько раз ударил оппонента.

Потерпевший, получивший ножевые ранения различной тяжести, госпитализирован в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего жителя города, который дал признательные показания.