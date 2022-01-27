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Законодательство РК
11:37 27.01.2022

Ножевые ранения нанесли мужчине в карагандинском бизнес-центре

карета скорой помощи Фото: Zakon.kz
Cсора между мужчинами завершилась поножовщиной в бизнес-центре в Караганде, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, инциденте произошел утром 21 января.

Сотрудниками центрального отдела полиции УП Караганды было установлено, что посетитель торгового центра спровоцировал конфликт с директором ТОО, в результате которого мужчина выхватил перочинный нож и несколько раз ударил оппонента.

Потерпевший, получивший ножевые ранения различной тяжести, госпитализирован в больницу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего жителя города, который дал признательные показания.

Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.Пресс-служба МВД РК
Оксана Житникова
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