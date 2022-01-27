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Законодательство РК
12:17 27.01.2022

Увеличенный коэффициент зарплаты для учителей хотят внедрить в четырех регионах Казахстана

Школа, педагоги, учителя, МОН РК Фото: Zakon.kz
В Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях планируют реализовать специальную программу для привлечения лучших педагогов. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на коллегии ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.
Будет реализована специальная программа для привлечения лучших педагогов в Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области. Им будет предоставлена значительная социальная поддержка – увеличенный коэффициент заработной платы, оплата аренды жилья и коммунальных услуг. Меры направлены на сокращение разрыва в качестве образования в указанных регионах. Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова

Также, по ее словам, в этом году не менее 70 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации по новым образовательным программам.

Будет увеличен объем госзаказа для обучения в колледжах. В этом году получить бесплатное техническое и профессиональное образование смогут более 120 тысяч казахстанцев, что на 25 тысяч больше, чем в 2021-2022 учебном году. Еще мы планируем усилить взаимодействие с предприятиями для организации их шефства над колледжами и расширить дуальное обучение. Шолпан Каринова
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