Увеличенный коэффициент зарплаты для учителей хотят внедрить в четырех регионах Казахстана

Будет реализована специальная программа для привлечения лучших педагогов в Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области. Им будет предоставлена значительная социальная поддержка – увеличенный коэффициент заработной платы, оплата аренды жилья и коммунальных услуг. Меры направлены на сокращение разрыва в качестве образования в указанных регионах. Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова

Также, по ее словам, в этом году не менее 70 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации по новым образовательным программам.