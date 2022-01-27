Олимпиада-2022: где казахстанцы смогут увидеть выступления отечественных спортсменов

Казахстанцы смогут следить за выступлениями отечественных спортсменов на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и El arna. Пресс-служба МИИР РК

Напомним, Игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сборная Казахстана представлена 34 спортсменами, которые завоевали 87 лицензий.

Казахстанцы выступят в восьми видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле (могул, акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье.

Все соревнования на телеканалах Qazaqstan и Qazsport будет обслуживать команда опытных комментаторов в составе Есея Женисулы, Руслана Бакытжана, Тимура Сулейменова, Сергея Райляна, Ерсина Ерикулы, Уалихана Косанбая, Самата Канагатова, Александра Олейника, Дидара Кадырова, Данила Малышева, Жигера Азбергена, Индиры Бектеновой, Лилианы Альжановой и Асем Нурлановой. В трансляциях также будут задействованы эксперты (спортсмены, тренеры). Пресс-служба МИИР РК

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Все спортивные трансляции на телеканале Qazaqstan будут комментироваться на государственном языке.

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