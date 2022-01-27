МОН утвердил правила оценки особых образовательных потребностей
Так, оценка особых образовательных потребностей у детей осуществляется в дошкольных организациях и организациях среднего образования и психолого-медико-педагогических консультациях (ПМПК).
Порядок оценки особых образовательных потребностей в организациях образования включает следующее:
выявление учителем (воспитателем) в ходе учебно-воспитательного процесса детей с особыми образовательными потребностями, с использованием наблюдения социально-эмоционального благополучия и особенностей учебно-познавательной деятельности каждого воспитанника, а также критериальной оценки его достижений;
углубленное обследование и оценка особых образовательных потребностей детей с трудностями обучения специалистами психолого-педагогического сопровождения с согласия родителей (законных представителей);
оценку особых образовательных потребностей в ПМПК специалистами психолого-педагогического сопровождения организации образования по результатам углубленного обследования детей с выраженными трудностями обучения;
междисциплинарную командную оценку особых образовательных потребностей детей в кабинетах психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центрах.
Как отмечается, в зависимости от причин трудностей обучения выделяются две группы детей с особыми образовательными потребностями.
Первая группа включает детей с трудностями усвоения отдельных учебных навыков вследствие недостаточности психических функций (умственной работоспособности, восприятия, внимания, памяти), а также детей с ограниченными возможностями:
нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие при средней потере слуха в речевой области от 40 до 80 децибел, в том числе дети после кохлеарной имплантации) с общим речевым недоразвитием 1-3 уровня;
нарушениями зрения (незрячие – с полным отсутствием зрительных ощущений, с светоощущением или остаточным зрением до 0,04 на лучше видящем глазу с коррекцией очками и слабовидящие – с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с коррекцией очками);
нарушениями интеллекта (с умственной отсталостью);
задержкой психического развития;
нарушениями речи (с общим недоразвитием речи 1-3 уровня, фонетико-фонематическим недоразвитием речи, ринолалией, дизартрией, тяжелым заиканием, нарушениями письменной речи (дислексией, дисграфией);
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
эмоционально-волевыми расстройствами (нарушениями общения и социального взаимодействия (аутизмом), нарушениями и трудностями поведения);
со сложными (сочетанными) нарушениями.
Вторая группа включает детей, не имеющих нарушений умственного и физического развития, особые образовательные потребности которых обусловлены социально-психологическими факторами и факторами, препятствующими их включению в образовательный процесс:
с микросоциальной и педагогической запущенностью, воспитывающиеся в семьях из категорий социально уязвимых слоев населения;
испытывающие трудности в адаптации к местному социуму (беженцы, мигранты, кандасы);
дети с инвалидностью.
Полный текст правил можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 27 января 2022 года.