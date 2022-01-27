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17:55 27.01.2022

В Актюбинской области Mitsubishi вылетел на встречку – два человека пострадали

авария на трассе Фото: ДП Актюбинской области
ДТП произошло 27 января на трассе в Актюбинской области, двое человек госпитализированы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Актюбинской области, 54-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны Хромтау в направлении поселка Кудыскай, допустил занос транспортного средства на скользком участке дороги.

В результате данного маневра водитель выехал на сторону встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Toyota Hilux под управлением 60-летнего жителя Айтекибийского района, двигавшегося во встречном направлении.Пресс-служба ДП Актюбинской области

вылетел на встпечку

Фото: ДП Актюбинской области

В результате ДТП водитель Mitsubishi Pajero и пассажир автомашины Toyota Hilux с различными телесными повреждениями доставлены в больницу города Хромтау.

трасса Актюбинской области

Фото: ДП Актюбинской области

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